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鉅亨速報

營收速報 - 金橋(6133)6月營收1.28億元年增率高達55.98％

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 15:19

金橋(6133-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣1.28億元，年增率55.98%，月增率12.2%。

今年1-6月累計營收為5.75億元，累計年增率14.44%。

最新價為24元，近5日股價上漲37.43%，相關零組件業上漲3.86%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-935 張
  • 外資買賣超：-921 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 1.28億 56% 12%
24/5 1.14億 47% 5%
24/4 1.08億 26% 15%
24/3 9,376萬 -8% 107%
24/2 4,536萬 -22% -47%
24/1 8,586萬 -11% -1%

金橋(6133-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器及連接線(組)。其他。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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