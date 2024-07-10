營收速報 - 金橋(6133)6月營收1.28億元年增率高達55.98％
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 15:19
今年1-6月累計營收為5.75億元，累計年增率14.44%。
最新價為24元，近5日股價上漲37.43%，相關零組件業上漲3.86%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-935 張
- 外資買賣超：-921 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|1.28億
|56%
|12%
|24/5
|1.14億
|47%
|5%
|24/4
|1.08億
|26%
|15%
|24/3
|9,376萬
|-8%
|107%
|24/2
|4,536萬
|-22%
|-47%
|24/1
|8,586萬
|-11%
|-1%
金橋(6133-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器及連接線(組)。其他。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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