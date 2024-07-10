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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.14%，總成交額0.70億

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 09:34

台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，10日09:34相關指數上漲2.14%，總成交額0.70億元，大盤占比0.05%。

該產業上漲家數5、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股凱撒衛(1817-TW)10日09:33股價上漲1.15元，報39.5元，漲幅3%。

玻璃陶瓷近5日下跌0.13%，集中市場加權指數上漲4.46%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -0.13% +4.46%
近一月 -2.72% +9.34%
近三月 +5.04% +14.93%
近六月 +2.23% +36.3%

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