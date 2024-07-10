盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現強勁，漲幅2.14%，總成交額0.70億
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 09:34
台股今日玻璃陶瓷類股表現強勁，10日09:34相關指數上漲2.14%，總成交額0.70億元，大盤占比0.05%。
該產業上漲家數5、下跌家數0、平盤家數0。領漲個股凱撒衛(1817-TW)10日09:33股價上漲1.15元，報39.5元，漲幅3%。
玻璃陶瓷近5日下跌0.13%，集中市場加權指數上漲4.46%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.13%
|+4.46%
|近一月
|-2.72%
|+9.34%
|近三月
|+5.04%
|+14.93%
|近六月
|+2.23%
|+36.3%
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