盤中速報 - Wolfspeed公司(WOLF-US)大跌7.28%，報22.67美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 23:30
Wolfspeed公司(WOLF-US)截至台北時間09日23:15股價下跌1.78美元，報22.67美元，跌幅7.28%，成交量1,110,835（股），盤中最高價24.24美元、最低價22.63美元。
美股指數盤中表現
Wolfspeed公司(WOLF-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.47%
- 近 1 月：-10.54%
- 近 3 月：-8.9%
- 近 6 月：-41.38%
- 今年以來：-43.81%
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