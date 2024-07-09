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鉅亨速報

盤中速報 - Wolfspeed公司(WOLF-US)大跌7.28%，報22.67美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 23:30

Wolfspeed公司(WOLF-US)截至台北時間09日23:15股價下跌1.78美元，報22.67美元，跌幅7.28%，成交量1,110,835（股），盤中最高價24.24美元、最低價22.63美元。

美股指數盤中表現

Wolfspeed公司(WOLF-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+8.47%
  • 近 1 月：-10.54%
  • 近 3 月：-8.9%
  • 近 6 月：-41.38%
  • 今年以來：-43.81%

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美股美股盤中Wolfspeed公司

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Wolfspeed公司22.77-6.87%

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