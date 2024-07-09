鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.78億美元，BarnBridge(BOND)24小時漲幅達16.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:15

24小時漲幅：BarnBridge(BOND)24小時漲幅16.7%；Notcoin(NOT)24小時漲幅8.07%；Selfkey(KEY)24小時漲幅6.68%。

24小時跌幅：Mdex(MDX)24小時跌幅12.7%；Bonk(BONK)24小時跌幅13.4%；大零幣(ZEC)24小時跌幅10.6%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅56.7%；BarnBridge(BOND)近一週漲幅43.2%；Mdex(MDX)近一週漲幅41.2%。