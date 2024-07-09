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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.78億美元，BarnBridge(BOND)24小時漲幅達16.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,551.21美元，24小時漲跌幅-0.22%；以太幣(ETH)現報價格3,081.94美元，24小時漲跌幅+0.62%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.78億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.06億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.59億美元。

24小時漲幅：BarnBridge(BOND)24小時漲幅16.7%；Notcoin(NOT)24小時漲幅8.07%；Selfkey(KEY)24小時漲幅6.68%。

24小時跌幅：Mdex(MDX)24小時跌幅12.7%；Bonk(BONK)24小時跌幅13.4%；大零幣(ZEC)24小時跌幅10.6%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅56.7%；BarnBridge(BOND)近一週漲幅43.2%；Mdex(MDX)近一週漲幅41.2%。

近一週跌幅：Notcoin(NOT)近一週跌幅20.6%；BinaryX(BNX)近一週跌幅17.8%；EGLD(EGLD)近一週跌幅9.86%。

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