鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.78億美元，BarnBridge(BOND)24小時漲幅達16.7%
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,551.21美元，24小時漲跌幅-0.22%；以太幣(ETH)現報價格3,081.94美元，24小時漲跌幅+0.62%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.78億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.06億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.59億美元。
24小時漲幅：BarnBridge(BOND)24小時漲幅16.7%；Notcoin(NOT)24小時漲幅8.07%；Selfkey(KEY)24小時漲幅6.68%。
24小時跌幅：Mdex(MDX)24小時跌幅12.7%；Bonk(BONK)24小時跌幅13.4%；大零幣(ZEC)24小時跌幅10.6%。
近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅56.7%；BarnBridge(BOND)近一週漲幅43.2%；Mdex(MDX)近一週漲幅41.2%。
近一週跌幅：Notcoin(NOT)近一週跌幅20.6%；BinaryX(BNX)近一週跌幅17.8%；EGLD(EGLD)近一週跌幅9.86%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.67億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達40.4%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.79億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達38.5%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.77億美元，BarnBridge(BOND)24小時漲幅達20.4%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.12億美元，Dogwifhat(WIF)24小時漲幅達7.07%
鉅亨號貼文看更多
下一篇