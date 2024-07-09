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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.67億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達40.4%

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格56,588.67美元，24小時漲跌幅+3.02%；以太幣(ETH)現報價格3,026.4美元，24小時漲跌幅+5.91%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達23.67億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.25億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.95億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅40.4%；Mdex(MDX)24小時漲幅32%；BarnBridge(BOND)24小時漲幅26.5%。

24小時跌幅：Celestia(TIA)24小時跌幅21.8%；Bonk(BONK)24小時跌幅17.8%；Dymension(DYM)24小時跌幅14.2%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅56.7%；BarnBridge(BOND)近一週漲幅43.2%；Mdex(MDX)近一週漲幅41.2%。

近一週跌幅：Notcoin(NOT)近一週跌幅20.6%；BinaryX(BNX)近一週跌幅17.8%；EGLD(EGLD)近一週跌幅9.86%。

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