鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.67億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達40.4%

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅40.4%；Mdex(MDX)24小時漲幅32%；BarnBridge(BOND)24小時漲幅26.5%。

24小時跌幅：Celestia(TIA)24小時跌幅21.8%；Bonk(BONK)24小時跌幅17.8%；Dymension(DYM)24小時跌幅14.2%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅56.7%；BarnBridge(BOND)近一週漲幅43.2%；Mdex(MDX)近一週漲幅41.2%。