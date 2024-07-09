盤後速報 - 東台(4526)下週(7月16日)除息0.2元，預估參考價33.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
東台(4526-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(7月9日)收盤價33.50元計算，預估參考價為33.3元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
東台(4526-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機機械工具與電腦組件之製造加工及銷售。電腦數值控制車床、切削中心機之製造與銷售。近5日股價上漲7.42%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|33.50
|0.2
|0.6%
|0.0
|2023/07/05
|19.8
|0.2
|1.01%
|0.0
|2022/08/01
|13.9
|0.2
|1.44%
|0.0
|2020/07/27
|12.65
|0.2
|1.58%
|0.0
|2019/07/25
|18.3
|0.3
|1.64%
|0.0
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