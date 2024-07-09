search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 東台(4526)下週(7月16日)除息0.2元，預估參考價33.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

東台(4526-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(7月9日)收盤價33.50元計算，預估參考價為33.3元，息值合計為0.2元，股息殖利率0.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

東台(4526-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機機械工具與電腦組件之製造加工及銷售。電腦數值控制車床、切削中心機之製造與銷售。近5日股價上漲7.42%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 33.50 0.2 0.6% 0.0
2023/07/05 19.8 0.2 1.01% 0.0
2022/08/01 13.9 0.2 1.44% 0.0
2020/07/27 12.65 0.2 1.58% 0.0
2019/07/25 18.3 0.3 1.64% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23900.080.09%
東台33.5-1.47%

鉅亨贏指標

了解更多

#當沖高手_弱

偏強
東台

80%

勝率

#動能指標下跌股

偏強
東台

80%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty