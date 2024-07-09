盤後速報 - 六暉-KY(2115)下週(7月16日)除權息1.5元，預估參考價31.43元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05
六暉-KY(2115-TW)下週(7月16日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利0.5元，合計股利1.5元。
以今日(7月9日)收盤價34.00元計算，預估參考價為31.43元，權息值合計為2.57元，股息殖利率2.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
六暉-KY(2115-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為各式氣門嘴之製造及銷售。近5日股價上漲1.05%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/16
|34.00
|1.0
|2.94%
|0.5
|2023/06/28
|34.45
|1.3
|3.77%
|0.0
|2022/07/06
|33.45
|2.0
|5.98%
|0.0
|2021/08/10
|50.2
|1.5
|2.99%
|1.0
|2020/08/25
|46.6
|2.2
|4.72%
|0.5
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