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鉅亨速報

盤後速報 - 六暉-KY(2115)下週(7月16日)除權息1.5元，預估參考價31.43元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 17:05

六暉-KY(2115-TW)下週(7月16日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利0.5元，合計股利1.5元。

以今日(7月9日)收盤價34.00元計算，預估參考價為31.43元，權息值合計為2.57元，股息殖利率2.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

六暉-KY(2115-TW)所屬產業為汽車工業，主要業務為各式氣門嘴之製造及銷售。近5日股價上漲1.05%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/16 34.00 1.0 2.94% 0.5
2023/06/28 34.45 1.3 3.77% 0.0
2022/07/06 33.45 2.0 5.98% 0.0
2021/08/10 50.2 1.5 2.99% 1.0
2020/08/25 46.6 2.2 4.72% 0.5

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