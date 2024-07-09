台股紅不讓！微型臺指期貨7/29上市 跳1點10元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-09 13:19

備受市場期待的期交所微型臺指期貨 (微臺) 將於 7 月 29 日上市，契約乘數為每點新台幣 10 元。期交所表示，這代表台灣期貨市場的重要里程碑，為交易人提供更彈性且多元的交易選擇，提高交易便利性並擴大期貨市場參與。

微臺為臺股期貨 (大臺) 的微型 (Micro) 版本，其合約價值與原始保證金金額為大臺的 1/20、小型臺指期貨 (小臺) 的 1/5，契約乘數為每點新臺幣 10 元。微型契約的設計，方便交易人分批進場或加減碼，且相同資金可配置於更多樣金融商品，增進資產配置效率。

隨著臺灣金融市場蓬勃發展，交易人對於多樣化、靈活性的交易工具需求日益增加。微臺不僅可滿足市場交易需求，提升市場流動性，還可提供有效風險管理工具，降低整體投資風險。微臺交易時間與大小臺相同，包括日盤及夜盤交易，且交易人可按大臺、小臺及微臺的契約規模比例 (20:5:1) 進行部位互抵，方便跨商品交易。

微臺推出後，交易人可更彈性增減或調整部位，更可透過微臺搭配個股期貨、類股指數期貨及臺指選擇權等商品，靈活從事價差交易或其他策略交易，掌握更多元交易機會，並於期交所近全天候的交易平台進行交易，隨時因應國內外重大事件，機動調整部位以有效管理風險。