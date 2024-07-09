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鉅亨速報

盤中速報 - 矽瑪(3511)大跌7.01%，報28.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:08

矽瑪(3511-TW)09日10:08股價下跌2.15元，報28.5元，跌幅7.01%，成交1,427張。

矽瑪(3511-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器之研發、製造與銷售。光纖／高頻連接器之研發、製造與銷售。HINGE之研發、製造與銷售。

近5日股價上漲22.36%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+21 張
  • 外資買賣超：+21 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+522 張
  • 融券增減：+8 張

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