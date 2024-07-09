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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.92%，總成交額7.03億

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:05

台股今日電子通路業類股表現疲軟，09日10:05相關指數下跌2.92%，總成交額7.03億元，大盤占比0.95%。

該產業上漲家數2、下跌家數13、平盤家數0。領跌個股志旭(8067-TW)09日09:55股價下跌2.25元，報20.35元，跌幅9.96%。

電子通路類指數近5日下跌0.1%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -0.1% +1.16%
近一月 +4.16% +6.66%
近三月 +13.27% +8.92%
近六月 +27.94% +20.91%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23900.080.09%
志旭20.35-9.96%

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