盤中速報 - 電子通路類指數類股表現疲軟，跌幅2.92%，總成交額7.03億
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:05
台股今日電子通路業類股表現疲軟，09日10:05相關指數下跌2.92%，總成交額7.03億元，大盤占比0.95%。
該產業上漲家數2、下跌家數13、平盤家數0。領跌個股志旭(8067-TW)09日09:55股價下跌2.25元，報20.35元，跌幅9.96%。
電子通路類指數近5日下跌0.1%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-0.1%
|+1.16%
|近一月
|+4.16%
|+6.66%
|近三月
|+13.27%
|+8.92%
|近六月
|+27.94%
|+20.91%
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