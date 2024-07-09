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鉅亨速報

盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現疲軟，跌幅2.24%，總成交額74.43億

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:05

台股今日電子零組件業類股表現疲軟，09日10:05相關指數下跌2.24%，總成交額74.43億元，大盤占比10.06%。

該產業上漲家數11、下跌家數89、平盤家數5。領跌個股長盛(3492-TW)09日10:05股價下跌3.45元，報31.2元，跌幅9.96%。

電子零組件類指數近5日上漲2.74%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 電子零組件類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.74% +1.16%
近一月 +2.42% +6.66%
近三月 +4.36% +8.92%
近六月 +20.92% +20.91%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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長盛31.4-9.38%

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