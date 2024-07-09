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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2.07%，總成交額57.93億

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:05

台股今日光電業類股表現疲軟，09日10:05相關指數下跌2.07%，總成交額57.93億元，大盤占比7.84%。

該產業上漲家數4、下跌家數44、平盤家數0。領跌個股單井(3490-TW)09日10:05股價下跌4.05元，報42.0元，跌幅8.79%。

光電類指數近5日上漲4.78%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +4.78% +1.16%
近一月 +15.77% +6.66%
近三月 +15.88% +8.92%
近六月 +41.67% +20.91%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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