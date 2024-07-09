search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 生技醫療股價指數類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額33.35億

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:05

台股今日生技醫療業類股表現疲軟，09日10:05相關指數下跌2.05%，總成交額33.35億元，大盤占比4.51%。

該產業上漲家數11、下跌家數75、平盤家數6。領跌個股威健生技(6661-TW)09日10:04股價下跌3.6元，報32.7元，跌幅9.92%。

生技醫療股價指數近5日下跌1.78%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 生技醫療股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.78% +1.16%
近一月 +5.19% +6.66%
近三月 +2.57% +8.92%
近六月 +4.39% +20.91%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23900.080.09%
威健生技33.95-6.47%

鉅亨贏指標

了解更多

#高檔出貨

偏強
威健生

67.65%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty