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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅2.32%，總成交額132.25億

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:05

台股今日其他電子業類股表現疲軟，09日10:05相關指數下跌2.32%，總成交額132.25億元，大盤占比17.91%。

該產業上漲家數3、下跌家數40、平盤家數3。領跌個股陽程(3498-TW)09日10:04股價下跌6.2元，報56.6元，跌幅9.87%。

其他電子類指數近5日上漲4.68%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +4.68% +1.16%
近一月 +14.35% +6.66%
近三月 +14.88% +8.92%
近六月 +63.92% +20.91%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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