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鉅亨速報

盤中速報 - 高鋒(4510)大漲7.19%，報25.35元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:03

高鋒(4510-TW)09日10:02股價上漲1.7元，報25.35元，漲幅7.19%，成交21,414張。

高鋒(4510-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件及原料之製造加工買賣。塑膠射出成型機等產業機械及其有關零配件及原料。前項有關產品進出口貿易與代理買賣業務。

近5日股價上漲42.9%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-143 張
  • 外資買賣超：-143 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+4,770 張
  • 融券增減：+518 張

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