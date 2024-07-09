盤中速報 - 高鋒(4510)大漲7.19%，報25.35元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:03
高鋒(4510-TW)09日10:02股價上漲1.7元，報25.35元，漲幅7.19%，成交21,414張。
高鋒(4510-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件及原料之製造加工買賣。塑膠射出成型機等產業機械及其有關零配件及原料。前項有關產品進出口貿易與代理買賣業務。
近5日股價上漲42.9%，櫃買市場加權指數上漲1.16%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-143 張
- 外資買賣超：-143 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+4,770 張
- 融券增減：+518 張
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