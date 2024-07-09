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盤中速報 - 大地-KY(8437)急拉4.35%報31.2元，成交129張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:49

大地-KY(8437-TW)近5分K漲速4.35%，09日09:49報31.2元，成交129張，今日漲幅為9.28％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

大地-KY(8437-TW)近5日股價下跌0.17%，所屬產業為其他業，相關其他類指數上漲3.34%。櫃買市場加權指數上漲1.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4 張
  • 外資買賣超：-4 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+13 張
  • 融券增減：0 張

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