盤中速報 - 金橋(6133)急拉6.74%報22.95元，成交5,172張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:39
金橋(6133-TW)近5分K漲速6.74%，09日09:39報22.95元，成交5,172張，今日漲幅為9.81％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
金橋(6133-TW)近5日股價上漲24.78%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲3.55%。集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,274 張
- 外資買賣超：-1,254 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-20 張
- 融資增減：-350 張
- 融券增減：0 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 佳總(5355)大跌7.07%，報13.15元
- 盤中速報 - 及成(3095)急跌-3.2%報60.5元，成交412張
- 盤中速報 - 科嶠(4542)大跌7.04%，報84.5元
- 盤中速報 - 元創精密(3685)急跌-3.58%報21.55元，成交3,011張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇