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鉅亨速報

盤中速報 - 金橋(6133)急拉6.74%報22.95元，成交5,172張

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:39

金橋(6133-TW)近5分K漲速6.74%，09日09:39報22.95元，成交5,172張，今日漲幅為9.81％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

金橋(6133-TW)近5日股價上漲24.78%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業上漲3.55%。集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,274 張
  • 外資買賣超：-1,254 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-20 張
  • 融資增減：-350 張
  • 融券增減：0 張

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