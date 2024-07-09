無畏內捲！電動車銷量創史高 吉利汽車上調全年銷量目標至200萬輛

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 10:08

吉利上月銷量年增 24% 至 16 萬 6085 輛，其中電動車「吉利銀河」銷量年增逾 65% 至 1 萬 5975 輛，成為新的強勁發展引擎，領克也年增逾 49% 至 2 萬 4439 輛，極氪年增 89% 至 20106 輛，銷量創下歷史新高。

今年上半年，吉利累計銷量高達 95 萬 5730 輛，年增率約 41% 且連 3 月實現按年跟按月成長，而有了亮眼成績，吉利也宣佈將今年銷量目標從原來的 190 萬輛提升至 200 萬輛。

吉利在新能源汽車各個細分領域中均有熱賣車款；在微型純電動車裡，吉利熊貓進入市場區隔前三強；中高檔電動車方面，吉利銀河銷量持續攀升，領克家族也持續熱銷，領克 07EM-P、08EM-P 表現亮眼；高檔電動車方面，極氪 001 穩居 25 萬人民幣級別以上銷售寶座，007 也持續看好，兩大車款讓極氪成為 20 萬人民幣級別以上的中國純電動車銷量冠軍。

吉利將全年銷售目標增加 10 萬輛，意味著平均每月要新增 1.7 萬輛。若按當下中國車市極度內卷的現狀來看，對大多數車廠來說，這都是很有難度的，但對於有上半年亮眼銷量業績支撐，後有下半年多款新車接連上市的吉利來說，挑戰並沒那麼大。

據悉，今年下半年堪稱吉利的「產品大年」，旗下吉利、領克、極氪等幾大品牌，都會有新品發佈和新車上市。

此外，年底是傳統車市旺季，造車底蘊深厚、內功紮實的吉利銷量有望加速前行。