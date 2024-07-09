盤中速報 - 科妍(1786)大跌7.03%，報119元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:11
科妍(1786-TW)09日09:11股價下跌9元，報119.0元，跌幅7.03%，成交498張。
科妍(1786-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為透明質酸(玻尿酸)醫療器材產品研發製造及銷售。透明質酸(玻尿酸)保養品研發製造及銷售。
近5日股價下跌3.4%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-47 張
- 外資買賣超：-59 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+12 張
- 融資增減：-113 張
- 融券增減：-123 張
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