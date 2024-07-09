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鉅亨速報

盤中速報 - 科妍(1786)大跌7.03%，報119元

鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:11

科妍(1786-TW)09日09:11股價下跌9元，報119.0元，跌幅7.03%，成交498張。

科妍(1786-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為透明質酸(玻尿酸)醫療器材產品研發製造及銷售。透明質酸(玻尿酸)保養品研發製造及銷售。

近5日股價下跌3.4%，集中市場加權指數上漲3.55%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-47 張
  • 外資買賣超：-59 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+12 張
  • 融資增減：-113 張
  • 融券增減：-123 張

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