盤中速報 - 勝悅-KY(1340)急跌-3.94%報12.15元，成交746張
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:05
勝悅-KY(1340-TW)近5分K跌速3.94%，09日09:05報12.15元，成交746張，今日漲幅為0％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
勝悅-KY(1340-TW)近5日股價上漲21.99%，所屬產業為塑膠工業，相關塑膠工業上漲0.78%。集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+31 張
- 外資買賣超：+31 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+508 張
- 融券增減：0 張
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