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鉅亨速報

盤後速報 - 三福化(4755)次交易(9)日除息3.5元，參考價149.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:06

三福化(4755-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

首日參考價為149.5元，相較今日收盤價153.00元，息值合計為3.5元，股息殖利率2.29%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 153.00 3.5 2.29% 0.0
2023/07/06 148.0 5.9 3.99% 0.0
2022/07/05 146.5 5.0 3.41% 0.0
2021/07/21 64.8 3.0 4.63% 0.0
2020/07/06 55.0 2.5 4.55% 0.0

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