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鉅亨速報

盤後速報 - 一零四(3130)次交易(9)日除息13.61元，參考價229.39元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

一零四(3130-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.61元。

首日參考價為229.39元，相較今日收盤價243.00元，息值合計為13.61元，股息殖利率5.6%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 243.00 13.60515 5.6% 0.0
2023/07/13 215.0 13.41519 6.24% 0.0
2022/07/14 193.5 11.1608 5.77% 0.0
2021/08/16 174.0 7.8 4.48% 0.0
2020/07/07 168.0 8.62 5.13% 0.0

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