盤後速報 - 一零四(3130)次交易(9)日除息13.61元，參考價229.39元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
一零四(3130-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利13.61元。
首日參考價為229.39元，相較今日收盤價243.00元，息值合計為13.61元，股息殖利率5.6%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|243.00
|13.60515
|5.6%
|0.0
|2023/07/13
|215.0
|13.41519
|6.24%
|0.0
|2022/07/14
|193.5
|11.1608
|5.77%
|0.0
|2021/08/16
|174.0
|7.8
|4.48%
|0.0
|2020/07/07
|168.0
|8.62
|5.13%
|0.0
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