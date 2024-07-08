盤後速報 - 精元(2387)次交易(9)日除息3元，參考價56.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05
精元(2387-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為56.7元，相較今日收盤價59.70元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.03%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|59.70
|3.0
|5.03%
|0.0
|2023/07/11
|44.95
|3.5
|7.79%
|0.0
|2022/08/11
|41.1
|3.0
|7.3%
|0.0
|2021/07/23
|57.5
|2.0
|3.48%
|0.0
|2020/09/17
|70.3
|1.0
|1.42%
|0.0
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