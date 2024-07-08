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鉅亨速報

盤後速報 - 精元(2387)次交易(9)日除息3元，參考價56.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:05

精元(2387-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為56.7元，相較今日收盤價59.70元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.03%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 59.70 3.0 5.03% 0.0
2023/07/11 44.95 3.5 7.79% 0.0
2022/08/11 41.1 3.0 7.3% 0.0
2021/07/23 57.5 2.0 3.48% 0.0
2020/09/17 70.3 1.0 1.42% 0.0

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