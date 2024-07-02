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鉅亨速報

盤後速報 - 精元(2387)下週(7月9日)除息3元，預估參考價57.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

精元(2387-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月2日)收盤價60.40元計算，預估參考價為57.4元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

精元(2387-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其附屬設備軟硬體之設計製造加工買賣。各項鍵盤塑膠射出字鍵及模具設計製造內外銷。系統、應用軟體及電腦通訊控制器之設計開發製造買賣。近5日股價上漲1.16%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 60.40 3.0 4.97% 0.0
2023/07/11 44.95 3.5 7.79% 0.0
2022/08/11 41.1 3.0 7.3% 0.0
2021/07/23 57.5 2.0 3.48% 0.0
2020/09/17 70.3 1.0 1.42% 0.0

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