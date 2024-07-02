盤後速報 - 精元(2387)下週(7月9日)除息3元，預估參考價57.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
精元(2387-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(7月2日)收盤價60.40元計算，預估參考價為57.4元，息值合計為3.0元，股息殖利率4.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
精元(2387-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其附屬設備軟硬體之設計製造加工買賣。各項鍵盤塑膠射出字鍵及模具設計製造內外銷。系統、應用軟體及電腦通訊控制器之設計開發製造買賣。近5日股價上漲1.16%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|60.40
|3.0
|4.97%
|0.0
|2023/07/11
|44.95
|3.5
|7.79%
|0.0
|2022/08/11
|41.1
|3.0
|7.3%
|0.0
|2021/07/23
|57.5
|2.0
|3.48%
|0.0
|2020/09/17
|70.3
|1.0
|1.42%
|0.0
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