比亞迪與法國Ayvens合作 外媒：歐洲企業車隊市場大 有助比亞迪在當地擴張

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-08 12:12

中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN) 在歐盟對中國電動車加徵關稅前持續在歐洲進行佈局，上週二 (2 日) 宣佈與法國汽車租賃公司 Ayvens SA 合作，後者是法國興業銀行集團子公司，專門從事長期租賃和車隊管理。

《彭博資訊》報導，此次合作將使比亞迪擴大在歐洲市場的業務，更好地進入歐洲利潤豐厚的企業市場，法國新聞網站《01Net.com》報導，Ayvens 租車服務範圍涵蓋法國、丹麥、比利時和盧森堡，跟比亞迪合作有望讓自家服務擴大，尤其是在充電基礎設施方面。

比亞迪與 Ayvens 上週二簽署戰略合作諒解備忘錄，雙方此次合作將把乘用車和輕型商用車納入計畫，並將率先在法國、荷蘭、比利時和盧森堡展開業務。Ayvens 預估，將在一年內跟比亞迪合作為 30 多家歐洲企業提供商業和零售租賃服務。

Ayvens 執行長 Tim Albertsen 表示，比亞迪處於開發新能源汽車的最前沿位置，Ayvens 很高興與之合作，提高電動車在歐洲的可用性，並共同致力於電動車和電池技術的創新。

本次服務將涵蓋比亞迪全系列電動車的諮詢和營運租賃服務以及充電服務。Ayvens 也將透過比亞迪經銷網絡向中小企業和個人提供全面租賃服務。

企業車隊市場對於推動比亞迪在歐洲的突破至關重要，作為全球最大電動車製造商之一，比亞迪一直在努力擴大其在歐洲的影響力。比亞迪已加大在歐洲的活動力度，除贊助 2024 年歐洲國家盃足球賽，還在匈牙利建立工廠來增加在歐洲的產量。

在大多數主要歐洲市場中，企業車隊占汽車總銷量的絕大部分，這凸顯比亞迪與 Ayvens 達成簽署戰略合作諒解備忘錄的重要性。

比亞迪在 2022 年與汽車租賃提供者 Sixt 簽訂合約，將在 2028 年前提供 10 萬輛汽車，這家中國電動車大廠一直在努力建構覆蓋歐洲的廣泛分銷網路。