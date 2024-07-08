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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：RH - Class A(RH-US)EPS預估下修至7.86元，預估目標價為285.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對RH - Class A(RH-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.98元下修至7.86元，其中最高估值8.86元，最低估值6.02元，預估目標價為285.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.86(9.41)19.9323.56
最低值6.02(6.02)9.4913.86
平均值7.65(7.8)13.4218.22
中位數7.86(7.98)12.8418.53

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值32.48億38.98億45.76億
最低值31.56億34.22億35.56億
平均值32.16億35.61億39.30億
中位數32.20億35.18億38.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS9.079.9622.1319.905.91
營業收入26.47億28.49億37.59億35.90億30.29億

詳細資訊請看美股內頁：
RH - Class A(RH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRH

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