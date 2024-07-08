鉅亨速報 - Factset 最新調查：RH - Class A(RH-US)EPS預估下修至7.86元，預估目標價為285.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對RH - Class A(RH-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.98元下修至7.86元，其中最高估值8.86元，最低估值6.02元，預估目標價為285.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.86(9.41)
|19.93
|23.56
|最低值
|6.02(6.02)
|9.49
|13.86
|平均值
|7.65(7.8)
|13.42
|18.22
|中位數
|7.86(7.98)
|12.84
|18.53
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|32.48億
|38.98億
|45.76億
|最低值
|31.56億
|34.22億
|35.56億
|平均值
|32.16億
|35.61億
|39.30億
|中位數
|32.20億
|35.18億
|38.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|9.07
|9.96
|22.13
|19.90
|5.91
|營業收入
|26.47億
|28.49億
|37.59億
|35.90億
|30.29億
詳細資訊請看美股內頁：
RH - Class A(RH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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