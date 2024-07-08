鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.77億美元，BarnBridge(BOND)24小時漲幅達20.4%

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 10:15

24小時漲幅：BarnBridge(BOND)24小時漲幅20.4%；Ethernity Chain(ERN)24小時漲幅15.7%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅15.8%。

24小時跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅20.6%；Saga(SAGA)24小時跌幅12.9%；Golem(GLM)24小時跌幅5.17%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅38.3%；ether.fi(ETHFI)近一週漲幅34%；CTXC(CTXC)近一週漲幅31.7%。