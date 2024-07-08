鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.79億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達38.5%

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅38.5%；Mdex(MDX)24小時漲幅39.4%；BarnBridge(BOND)24小時漲幅28.7%。

24小時跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅24.5%；ether.fi(ETHFI)24小時跌幅21.3%；Dymension(DYM)24小時跌幅20.4%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅38.3%；ether.fi(ETHFI)近一週漲幅34%；CTXC(CTXC)近一週漲幅31.7%。