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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.79億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達38.5%

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 17:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,722.27美元，24小時漲跌幅+0.25%；以太幣(ETH)現報價格3,064.99美元，24小時漲跌幅+1.93%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.79億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達9.78億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.88億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅38.5%；Mdex(MDX)24小時漲幅39.4%；BarnBridge(BOND)24小時漲幅28.7%。

24小時跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅24.5%；ether.fi(ETHFI)24小時跌幅21.3%；Dymension(DYM)24小時跌幅20.4%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅38.3%；ether.fi(ETHFI)近一週漲幅34%；CTXC(CTXC)近一週漲幅31.7%。

近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅36%；幻彩幣(CHR)近一週跌幅8.76%；EGLD(EGLD)近一週跌幅5.94%。

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