白宮訪客紀錄曝光！帕金森氏症權威專家已去了8次

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-08 09:10

美國白宮訪客紀錄顯示，一名華盛頓帕金森氏症權威專家曾與美國總統拜登私人醫生在白宮會面，自去年 8 月以來，這名帕金森氏症專家已去了白宮 8 次，加劇了外界對拜登認知狀況的猜測。

據《紐約郵報》上周六（6 日）報導，白宮訪客紀錄顯示，華特里德軍事醫學中心（Walter Reed Medical Center）帕金森氏症專家坎納德（Kevin Cannard），1 月 17 日在白宮與拜登的醫生歐康納（Kevin O’Connor）見面。

另外，華特里德軍事醫學中心的的心臟病專家愛特伍（John E. Atwood）也參加了當天下午 5 點的會議。

坎納德是帕金森氏症權威，在華特里德執業近 20 年，他在商業社群領英（LinkedIn）的頁面顯示，他是長期「擔任支援白宮醫療部門的神經學專家」。

拜登上周五接受《ABC News》專訪時表示，排除接受第三方認知測驗的可能性。事實上，拜登長期拒絕進行任何認知測驗，幕僚也透露拜登一直認為沒這個必要。