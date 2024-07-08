盤中速報 - 穎漢(4562)急拉4.37%報73.8元，成交17,780張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:38
穎漢(4562-TW)近5分K漲速4.37%，08日09:38報73.8元，成交17,780張，今日漲幅為1.23％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
穎漢(4562-TW)近5日股價上漲44.07%，所屬產業為電機機械，相關電機機械上漲2.11%。集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,627 張
- 外資買賣超：+3,624 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
- 融資增減：-426 張
- 融券增減：+748 張
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