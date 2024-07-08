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鉅亨速報

盤中速報 - 穎漢(4562)急拉4.37%報73.8元，成交17,780張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:38

穎漢(4562-TW)近5分K漲速4.37%，08日09:38報73.8元，成交17,780張，今日漲幅為1.23％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

穎漢(4562-TW)近5日股價上漲44.07%，所屬產業為電機機械，相關電機機械上漲2.11%。集中市場加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,627 張
  • 外資買賣超：+3,624 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張
  • 融資增減：-426 張
  • 融券增減：+748 張

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