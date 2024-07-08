盤中速報 - 航運運輸股價指數類股表現疲軟，跌幅2.17%，總成交額0.85億
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:34
台股今日航運業類股表現疲軟，08日09:34相關指數下跌2.17%，總成交額0.85億元，大盤占比0.17%。
該產業上漲家數0、下跌家數5、平盤家數0。領跌個股正德(2641-TW)08日09:34股價下跌0.85元，報21.4元，跌幅3.82%。
航運運輸股價指數近5日上漲2.17%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|航運運輸股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+2.17%
|+2.67%
|近一月
|-3.75%
|+7.38%
|近三月
|+6.94%
|+10.09%
|近六月
|+4.91%
|+21.7%
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