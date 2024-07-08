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鉅亨速報

盤中速報 - 航運運輸股價指數類股表現疲軟，跌幅2.17%，總成交額0.85億

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:34

台股今日航運業類股表現疲軟，08日09:34相關指數下跌2.17%，總成交額0.85億元，大盤占比0.17%。

該產業上漲家數0、下跌家數5、平盤家數0。領跌個股正德(2641-TW)08日09:34股價下跌0.85元，報21.4元，跌幅3.82%。

航運運輸股價指數近5日上漲2.17%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 航運運輸股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +2.17% +2.67%
近一月 -3.75% +7.38%
近三月 +6.94% +10.09%
近六月 +4.91% +21.7%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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