盤中速報 - 通信網路類股表現疲軟，跌幅2.48%，總成交額65.72億
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:34
台股今日通信網路業類股表現疲軟，08日09:34相關指數下跌2.48%，總成交額65.72億元，大盤占比4.19%。
該產業上漲家數12、下跌家數27、平盤家數4。領跌個股光聖(6442-TW)08日09:33股價下跌43.5元，報395.0元，跌幅9.92%。
通信網路近5日上漲1.45%，集中市場加權指數上漲2.28%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.45%
|+2.28%
|近一月
|+2.57%
|+7.77%
|近三月
|+5.88%
|+15.83%
|近六月
|+9.29%
|+34.46%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 元禎(1725)大跌7.17%，報49.2元
- 盤中速報 - 桓鼎-KY(5543)急跌-3.67%報44.3元，成交7張
- 盤中速報 - 京元電子(2449)大漲7.02%，報129.5元
- 盤中速報 - 金橋(6133)急拉3.41%報21.3元，成交5,669張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇