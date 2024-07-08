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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類股表現疲軟，跌幅2.48%，總成交額65.72億

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:34

台股今日通信網路業類股表現疲軟，08日09:34相關指數下跌2.48%，總成交額65.72億元，大盤占比4.19%。

該產業上漲家數12、下跌家數27、平盤家數4。領跌個股光聖(6442-TW)08日09:33股價下跌43.5元，報395.0元，跌幅9.92%。

通信網路近5日上漲1.45%，集中市場加權指數上漲2.28%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 通信網路 集中市場加權指數
近一週 +1.45% +2.28%
近一月 +2.57% +7.77%
近三月 +5.88% +15.83%
近六月 +9.29% +34.46%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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