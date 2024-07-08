盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅3.06%，總成交額118.47億
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:34
台股今日其他電子業類股表現疲軟，08日09:34相關指數下跌3.06%，總成交額118.47億元，大盤占比23.77%。
該產業上漲家數19、下跌家數23、平盤家數5。領跌個股福華(8085-TW)08日09:34股價下跌4.9元，報62.8元，跌幅7.24%。
其他電子類指數近5日上漲8.65%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+8.65%
|+2.67%
|近一月
|+17.86%
|+7.38%
|近三月
|+20.39%
|+10.09%
|近六月
|+69.26%
|+21.7%
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