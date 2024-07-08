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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類指數類股表現疲軟，跌幅3.06%，總成交額118.47億

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:34

台股今日其他電子業類股表現疲軟，08日09:34相關指數下跌3.06%，總成交額118.47億元，大盤占比23.77%。

該產業上漲家數19、下跌家數23、平盤家數5。領跌個股福華(8085-TW)08日09:34股價下跌4.9元，報62.8元，跌幅7.24%。

其他電子類指數近5日上漲8.65%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 其他電子類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +8.65% +2.67%
近一月 +17.86% +7.38%
近三月 +20.39% +10.09%
近六月 +69.26% +21.7%

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