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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.12億美元，Dogwifhat(WIF)24小時漲幅達7.07%

鉅亨網新聞中心 2024-07-07 17:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,581.1美元，24小時漲跌幅+1.91%；以太幣(ETH)現報價格3,007.2美元，24小時漲跌幅+0.48%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.12億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.64億美元；SOL(SOL)24小時成交量達4.08億美元。

24小時漲幅：Dogwifhat(WIF)24小時漲幅7.07%；BETA(BETA)24小時漲幅5.19%；FET(FET)24小時漲幅5.89%。

24小時跌幅：Notcoin(NOT)24小時跌幅45.8%；Saga(SAGA)24小時跌幅26.7%；AEVO(AEVO)24小時跌幅23.7%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅50.3%；CTXC(CTXC)近一週漲幅41.9%；ether.fi(ETHFI)近一週漲幅35.4%。

近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅32.2%；LayerZero(ZRO)近一週跌幅21%；幻彩幣(CHR)近一週跌幅17.2%。

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