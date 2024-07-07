鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.12億美元，Dogwifhat(WIF)24小時漲幅達7.07%

鉅亨網新聞中心 2024-07-07 17:15

24小時漲幅：Dogwifhat(WIF)24小時漲幅7.07%；BETA(BETA)24小時漲幅5.19%；FET(FET)24小時漲幅5.89%。

24小時跌幅：Notcoin(NOT)24小時跌幅45.8%；Saga(SAGA)24小時跌幅26.7%；AEVO(AEVO)24小時跌幅23.7%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅50.3%；CTXC(CTXC)近一週漲幅41.9%；ether.fi(ETHFI)近一週漲幅35.4%。