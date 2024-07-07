鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.34億美元，Gifto(GFT)24小時漲幅達5.18%
鉅亨網新聞中心 2024-07-07 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格58,279.42美元，24小時漲跌幅+3.69%；以太幣(ETH)現報價格3,069.14美元，24小時漲跌幅+3.80%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.34億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6億美元；SOL(SOL)24小時成交量達3.89億美元。
24小時漲幅：Gifto(GFT)24小時漲幅5.18%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅0.02%；SFP(SFP)24小時漲幅1.79%。
24小時跌幅：Notcoin(NOT)24小時跌幅49%；BounceBit(BB)24小時跌幅29.1%；Xai(XAI)24小時跌幅26.6%。
近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅50.3%；CTXC(CTXC)近一週漲幅41.9%；ether.fi(ETHFI)近一週漲幅35.4%。
近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅32.2%；LayerZero(ZRO)近一週跌幅21%；幻彩幣(CHR)近一週跌幅17.2%。
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