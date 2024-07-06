〈熱門股〉錸德挾綠能題材連飆7根漲停 創6年新高價

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-06 10:40

光碟大廠錸德 (2349-TW) 挾綠能題材，連續飆出 7 根漲停板，短線漲幅達 92%，本周收 18.15 元，股價創 6 年新高；子公司錸寶 (8104-TW) 單周大漲近 4 成，另一子公司鈺德 (3050-TW) 也繳出周漲 12% 的表現。

錸德、錸寶因短線股價波動過大，也依規定公告 5 月自結損益，錸德稅後淨損 600 萬元、每股虧損 0.01 元；錸寶稅後純益 400 萬元，年增 167.8%，每股純益 0.05 元。

Google 近日宣布與貝萊德氣候基礎設施投資事業體展開合作，在台灣協助推動 1GW (100 萬瓩) 的太陽能資產建置案，加速台灣電網轉型，也激勵概念股表現走強。

錸德集團目前四大事業分別為能源、媒體、面板、文創，其中，能源事業截至去年底營收比重超過 3 成；鈺德轉投資厚聚電廠截至去年底的太陽能電廠數總 298 個、設置容量達 41.5 MW。

鈺德今年也宣布擴大綠能及儲能投資規模，預計投資金額 20-30 億元，擬整合集團綠能、儲能供應鏈與資源，並於原有太陽能電場運營之優勢基礎上擴大相關案場之投資。