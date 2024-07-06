盤中速報 - 萊特幣大跌11.2%，報61.14美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-06 00:05
萊特幣(LTC)在過去 24 小時內跌幅超過11.2%，最新價格61.14美元，總成交量達0.90億美元，總市值45.70億美元，目前市值排名第 18 名。
近 1 日最高價：68.97美元，近 1 日最低價：56.86美元，流通供給量：74,673,219。
Litecoin由Google和Coinbase前員工Charlie Lee打造，他希望創建一個精簡版的比特幣，不僅交易速度更快，手續費也更低廉，因此很適合微型的交易服務。大約每2.5分鐘就可以處理一個塊，預期產出的數量是比特幣發行貨幣量的四倍之多，使用的Scrypt加密演算使之在普通電腦上進行挖礦更為容易。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.87%
- 近 1 月：-24.80%
- 近 3 月：-34.32%
- 近 6 月：-2.65%
- 今年以來：-14.01%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - MATIC大跌8.31%，報0.4626美元
- 盤中速報 - Worldcoin大跌17.61%，報1.86美元
- 盤中速報 - ORDI大跌14.35%，報28.23美元
- 盤中速報 - 艾達幣大跌8.49%，報0.3526美元
鉅亨號貼文看更多
下一篇