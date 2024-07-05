鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過39.49億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達28.9%
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格53,913.98美元，24小時漲跌幅-6.22%；以太幣(ETH)現報價格2,835.6美元，24小時漲跌幅-10.1%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達39.49億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達24.88億美元；USDC(USDC)24小時成交量達12.95億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅28.9%；AEVO(AEVO)24小時漲幅27.5%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅25.3%。
24小時跌幅：Gifto(GFT)24小時跌幅12.1%；Frontier(FRONT)24小時跌幅3.98%；First Digital USD(FDUSD)24小時跌幅0.03%。
近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅47.8%；CTXC(CTXC)近一週漲幅43.6%；ether.fi(ETHFI)近一週漲幅36%。
近一週跌幅：LayerZero(ZRO)近一週跌幅20.2%；Enzyme(MLN)近一週跌幅16.4%；BinaryX(BNX)近一週跌幅12.9%。
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