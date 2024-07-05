鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過39.49億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達28.9%

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅28.9%；AEVO(AEVO)24小時漲幅27.5%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅25.3%。

24小時跌幅：Gifto(GFT)24小時跌幅12.1%；Frontier(FRONT)24小時跌幅3.98%；First Digital USD(FDUSD)24小時跌幅0.03%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅47.8%；CTXC(CTXC)近一週漲幅43.6%；ether.fi(ETHFI)近一週漲幅36%。