台灣6月CPI年增2.42%衝至4個月來高點 房租漲幅飆28年新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-05 19:07

主計總處今 (5) 日公布 6 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率達 2.42%，創 3 月以來高點，而上半年 CPI 平均漲 2.27%，仍突破中央銀行的通膨警戒線 2%；主計總處說明，主要是因菜價、外食、房租、掛號費、電價和交通服務等價格均上漲所致。

主計總處說明，蛋類雖因雞蛋供過於求而價跌，抵銷部分漲幅，但扣除蔬菜水果，CPI 年漲 1.86%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 仍漲 1.83%。

就各查價項目來看，價格上漲者以荔枝漲 57.00% 最多，其次為蔥漲 47.95%、番茄漲 43.20%、甘藍菜 (高麗菜) 漲 32.02%、木瓜漲 20.55%、金飾及珠寶漲 18.44%、診所掛號費漲 15.77%、其他食用油 (橄欖油等) 漲 9.91%、語言學習費漲 8.88%、其他自付費 (處方藥品自付費等) 漲 8.76%，中藥材也漲 8.68%。

就七大類來看，食物類漲 4.16%，主要是因水果受近期多雨和去年低基期影響，價格大漲 22.60%，食用油、蔬菜、調理食品和外食費也分別漲 6.23%、4.55%、2.87% 和 2.78%，惟蛋類因雞蛋供過於求，價格下跌 15.52%，抵銷部分漲幅。

醫藥保健類漲 3.78%，則是因部分醫療院所調漲掛號費，「健保部分負擔調整方案」也調高健保門診藥品與急診部分負擔，使醫療費用上漲 6.24%。

而居住類漲 2.27%，反映電費、房租和住宅維修費，分別上漲 5.21%、2.59%、2.50%；其中，房租漲幅 2.59% 是逾 28 年新高。

由於金飾及珠寶等個人隨身用品隨國際金價行情上漲，加上理容服務費調漲，雜項類漲 2.08%。