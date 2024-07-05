盤後速報 - 圓裕(6835)次交易(8)日除息2元，參考價50.4元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:06
圓裕(6835-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為50.4元，相較今日收盤價52.40元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.82%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/08
|52.40
|2.0
|3.82%
|0.0
|2023/07/03
|46.4
|2.0
|4.31%
|0.0
|2022/07/04
|52.0
|2.0
|3.85%
|0.0
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