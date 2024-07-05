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鉅亨速報

盤後速報 - 圓裕(6835)次交易(8)日除息2元，參考價50.4元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:06

圓裕(6835-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為50.4元，相較今日收盤價52.40元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.82%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/08 52.40 2.0 3.82% 0.0
2023/07/03 46.4 2.0 4.31% 0.0
2022/07/04 52.0 2.0 3.85% 0.0

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