search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 瑞波幣大跌11.4%，報0.4032美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 16:05

瑞波幣(XRP)在過去 24 小時內跌幅超過11.4%，最新價格0.4032美元，總成交量達3.12億美元，總市值268.20億美元，目前市值排名第 5 名。

近 1 日最高價：0.4555美元，近 1 日最低價：0.3823美元，流通供給量：55,618,185,850。

XRP由Ripple Labs創建，運行在數位支付平台瑞波網(Ripple Net)中，建立在開源的瑞波帳本 (XRP Ledger)分散式資料庫上。瑞波網是一個全球即時總額清算(RTGS)系統，可以任意轉帳各種法幣和虛擬貨幣，相較於其他數位資產平台，交易確認只需幾秒鐘完成，更為便捷且低成本。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-9.90%
  • 近 1 月：-19.19%
  • 近 3 月：-27.63%
  • 近 6 月：-26.19%
  • 今年以來：-32.49%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中虛幣漲跌幅瑞波幣

相關行情

台股首頁我要存股
瑞波幣0.399-11.73%
比特幣54300.29-5.48%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty