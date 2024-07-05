美軍也在用！中國杭州宇樹科技四足機器狗有望成為「地面大疆」

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 16:25

提到無人機全球第一品牌，很多人第一時間都會想到大疆，但在地面上，中國杭州一家名叫宇樹科技的公司製造的機器狗，有望是中國科技企業下一個「地面大疆」。

中國《司庫財經》報導，宇樹科技的四足機器狗在改裝為軍用武器上具有潛在價值，且是城市巷戰的最佳解決方法，可由步兵在後方控制背負各種武器的四足機器狗清掃房屋街道，進而實現佔領。

報導指出，在宇樹科技官網產品介紹中，四足機器狗的應用場景主要是巡檢類落地方案和消防救援，看似跟軍事沒有任何關係，但細看配備裝置，就會發現簡直是為軍用定製。宇樹科技在介紹中同大疆一樣，將旗下四足機器人定位為消費 / 科研級、工業級產品，但是從改裝潛力上看，宇樹科技機器狗跟大疆的無人機投擲手榴彈一樣，經過改裝完全可以軍用。

宇樹科技的四足機器狗搭載 360 度全景相機和熱成像雙光譜雲台，能捕捉熱源，探測人體，並智慧傳輸現場圖像，可應於於戰場偵察，確定敵人方位，並可攀越 40 度跟 16 公分的障礙物，能適應城市中複雜環境，另外電池提供長達 5 小時的續航力，且遙控距離大於 30 公尺，最大載重量 160 斤，能輕鬆背負火焰噴射器、機槍、火箭筒等武器並用來進攻。

事實上，機器狗在戰場上取代步兵的想法早就被驗證過。去年 9 月，美國陸戰隊採購宇樹科技 Go1 機械狗發射 M72 便攜式反坦克火箭筒，今年 5 月中國跟柬埔寨軍事演習期間，中國士兵也跟機器狗共同巡邏。

但值得注意的是，美國陸戰隊之所以測試宇樹科技 Go1 機器狗，而非機器狗產品開山鼻祖、美國的波士頓動力，是因為宇樹科技的機器狗性能更為出眾。

波士頓動力自 2005 年開始研發機器狗，宇樹科技則是在 2016 年成立，但後者的後發先至完全得益於中國新能源產業的發展，旗下機器狗採用電控、電驅，但波士頓動力則是柴油動力，兩者技術路線完全不同。

數據顯示，今年上半年全球機器人領域融資案共 22 起，融資總額超過 70 億美元，其中融資規模最高的是美國 Figure AI 公司，融資額度達 6.75 億美元，宇樹科技則在今年 2 月進行 B + 輪融資，額度為 1.4 億美元。

雖然近期融資金額僅 Figure AI 的 21%，但全球四足機器人市場出貨量中，宇樹科技佔比超過 60%。除因為技術領先外，更為可怕的是宇樹科技的價格。

波士頓動力 Spot 機器狗價格每台約 50 萬人民幣，宇樹科技最大負載 240 斤的 Unitree B2 雖尚未有報價，但消費級的 Unitree Go1 Air 為每台 1.6 萬人民幣，Go1 Pro 價格為 1.99 萬美元，Unitree Go 則更加便宜，只需要 9997 元 / 台。

宇樹科技四足機器人的低價得益於中國新能源、機器人產業的快速發展。

首先，在技術突破上，四足機器人和人形機器人需要伺服系統、控制器 (PLC)、視覺系統、編碼器、變頻器等一整套產業鏈，過去嚴重依賴國外，但隨著中國國內企業技術上的突破，中國機器人公司的成本大幅下降。其次，中國有著全球規模最大的製造業。