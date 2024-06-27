search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 東台(4526)大跌7.58%，報30.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 12:05

東台(4526-TW)27日12:05股價下跌2.5元，報30.5元，跌幅7.58%，成交5,766張。

東台(4526-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機機械工具與電腦組件之製造加工及銷售。電腦數值控制車床、切削中心機之製造與銷售。

近5日股價上漲15.99%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-5,908 張
  • 外資買賣超：-6,688 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+780 張
  • 融資增減：+8,880 張
  • 融券增減：+1,187 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22905.98-0.35%
東台31-6.06%

相關權證

加權指數法興 槓桿4.83
加權指數法興 槓桿0.02

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty