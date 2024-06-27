盤中速報 - 東台(4526)大跌7.58%，報30.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 12:05
東台(4526-TW)27日12:05股價下跌2.5元，報30.5元，跌幅7.58%，成交5,766張。
東台(4526-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機機械工具與電腦組件之製造加工及銷售。電腦數值控制車床、切削中心機之製造與銷售。
近5日股價上漲15.99%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5,908 張
- 外資買賣超：-6,688 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+780 張
- 融資增減：+8,880 張
- 融券增減：+1,187 張
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