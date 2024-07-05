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鉅亨速報

盤中速報 - 慧友(5484)急拉5.48%報115.5元，成交7,566張

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:43

慧友(5484-TW)近5分K漲速5.48%，05日10:43報115.5元，成交7,566張，今日漲幅為6.94％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

慧友(5484-TW)近5日股價上漲50.63%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲3.73%。集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+754 張
  • 外資買賣超：+753 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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