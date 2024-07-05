鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過28.79億美元，AEVO(AEVO)24小時漲幅達23.9%

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:15

24小時漲幅：AEVO(AEVO)24小時漲幅23.9%；BAKE(BAKE)24小時漲幅21.8%；Yield Guild Games(YGG)24小時漲幅21.2%。

24小時跌幅：Gifto(GFT)24小時跌幅13.8%；Enzyme(MLN)24小時跌幅8.97%；Voyager Token(VGX)24小時跌幅0.82%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅47.8%；CTXC(CTXC)近一週漲幅43.6%；ether.fi(ETHFI)近一週漲幅36%。