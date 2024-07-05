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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過28.79億美元，AEVO(AEVO)24小時漲幅達23.9%

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格56,839.89美元，24小時漲跌幅-3.18%；以太幣(ETH)現報價格3,070.56美元，24小時漲跌幅-4.21%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達28.79億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.53億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.35億美元。

24小時漲幅：AEVO(AEVO)24小時漲幅23.9%；BAKE(BAKE)24小時漲幅21.8%；Yield Guild Games(YGG)24小時漲幅21.2%。

24小時跌幅：Gifto(GFT)24小時跌幅13.8%；Enzyme(MLN)24小時跌幅8.97%；Voyager Token(VGX)24小時跌幅0.82%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅47.8%；CTXC(CTXC)近一週漲幅43.6%；ether.fi(ETHFI)近一週漲幅36%。

近一週跌幅：LayerZero(ZRO)近一週跌幅20.2%；Enzyme(MLN)近一週跌幅16.4%；BinaryX(BNX)近一週跌幅12.9%。

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