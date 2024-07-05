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鉅亨速報

盤中速報 - 和大(1536)股價拉至漲停，漲停價63.5元，成交20,907張

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:07

和大(1536-TW)05日10:07上漲5.7元，股價漲停報63.5元，委買8張、委賣1,378張，成交20,907張。

主要業務為汽、機車、農業機械等之齒輪、軸類製造及買賣。各種機械及零件之製造加工與代理經銷買賣業務。各種汽機車零件製造及代理經銷買賣。所屬產業為汽車工業，相關汽車工業近5日上漲0.56%。

和大(1536-TW)近5日股價上漲3.96%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-853 張
  • 外資買賣超：-998 張
  • 投信買賣超：+3 張
  • 自營商買賣超：+142 張
  • 融資增減：+154 張
  • 融券增減：+24 張

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