盤中速報 - 和大(1536)股價拉至漲停，漲停價63.5元，成交20,907張
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:07
和大(1536-TW)05日10:07上漲5.7元，股價漲停報63.5元，委買8張、委賣1,378張，成交20,907張。
主要業務為汽、機車、農業機械等之齒輪、軸類製造及買賣。各種機械及零件之製造加工與代理經銷買賣業務。各種汽機車零件製造及代理經銷買賣。所屬產業為汽車工業，相關汽車工業近5日上漲0.56%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-853 張
- 外資買賣超：-998 張
- 投信買賣超：+3 張
- 自營商買賣超：+142 張
- 融資增減：+154 張
- 融券增減：+24 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 麗嬰房(2911)股價拉至漲停，漲停價8.47元，成交1,411張
- 盤中速報 - 華容(5328)大漲7.36%，報17.5元
- 盤中速報 - 聯傑(3094)大漲7.21%，報34.2元
- 盤中速報 - 倉佑(1568)大漲7.01%，報31.3元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇