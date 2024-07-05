盤中速報 - 金益鼎(8390)大漲7.08%，報80.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:02
金益鼎(8390-TW)05日10:02股價上漲5.3元，報80.2元，漲幅7.08%，成交1,965張。
金益鼎(8390-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為廢棄物清除處理業務及貴金屬回收及處理業務。銅、錫、鎳、鋁之金屬五金加工業務。機械五金、電子零件、塑膠廢料、....等之報廢材料買賣業務。
近5日股價上漲19.65%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,488 張
- 外資買賣超：+2,371 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+117 張
- 融資增減：+148 張
- 融券增減：+20 張
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