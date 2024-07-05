search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 金益鼎(8390)大漲7.08%，報80.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:02

金益鼎(8390-TW)05日10:02股價上漲5.3元，報80.2元，漲幅7.08%，成交1,965張。

金益鼎(8390-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為廢棄物清除處理業務及貴金屬回收及處理業務。銅、錫、鎳、鋁之金屬五金加工業務。機械五金、電子零件、塑膠廢料、....等之報廢材料買賣業務。

近5日股價上漲19.65%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,488 張
  • 外資買賣超：+2,371 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+117 張
  • 融資增減：+148 張
  • 融券增減：+20 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23568.090.19%
金益鼎81.58.81%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
金益鼎

80%

勝率

#波段上揚股

偏強
金益鼎

80%

勝率

#上升三紅K

偏強
金益鼎

80%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
金益鼎

80%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
金益鼎

80%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty