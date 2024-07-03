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鉅亨速報

盤中速報 - 金益鼎(8390)大漲7.02%，報70.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 10:04

金益鼎(8390-TW)03日10:04股價上漲4.6元，報70.1元，漲幅7.02%，成交1,240張。

金益鼎(8390-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為廢棄物清除處理業務及貴金屬回收及處理業務。銅、錫、鎳、鋁之金屬五金加工業務。機械五金、電子零件、塑膠廢料、....等之報廢材料買賣業務。

近5日股價上漲5.14%，櫃買市場加權指數上漲2.93%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,643 張
  • 外資買賣超：+1,624 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+19 張
  • 融資增減：-41 張
  • 融券增減：+6 張

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