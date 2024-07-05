search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 協禧(3071)急拉4.08%報40.85元，成交701張

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:46

協禧(3071-TW)近5分K漲速4.08%，05日09:46報40.85元，成交701張，今日漲幅為6.24％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

協禧(3071-TW)近5日股價上漲1.59%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.78%。櫃買市場加權指數上漲2.91%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+745 張
  • 外資買賣超：+755 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-10 張
  • 融資增減：-129 張
  • 融券增減：+11 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23565.470.18%
協禧41.37.41%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
協禧

65.63%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
協禧

65.63%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty