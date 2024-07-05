盤中速報 - 協禧(3071)急拉4.08%報40.85元，成交701張
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:46
協禧(3071-TW)近5分K漲速4.08%，05日09:46報40.85元，成交701張，今日漲幅為6.24％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
協禧(3071-TW)近5日股價上漲1.59%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.78%。櫃買市場加權指數上漲2.91%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+745 張
- 外資買賣超：+755 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-10 張
- 融資增減：-129 張
- 融券增減：+11 張
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