盤中速報 - 十銓(4967)大漲7.02%，報152.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:01
十銓(4967-TW)05日09:01股價上漲10元，報152.5元，漲幅7.02%，成交2,551張。
十銓(4967-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電腦及其週邊設備之買賣業務。一般電子材料,電子產品之買賣業務。
近5日股價下跌2.73%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-544 張
- 外資買賣超：-389 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-155 張
- 融資增減：-1,075 張
- 融券增減：+112 張
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